Губернатор Сахалинской области поручил создать план капремонтов домов

Южно-Сахалинск, 15 апреля. Отдельная программа по капитальному ремонту жилых домов в Холмске будет разработана властями муниципалитета. Об этом сообщили в правительстве Сахалина.

Местные власти в Холмске не занимались проведением работ по капитальному ремонту домов в течение нескольких лет. Выделенные в рамках субсидии из областного бюджета сотни миллионов рублей возвращались, поскольку руководители не могли освоить их и грамотно организовать работу. Этот вопрос был поднят губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на заседании правительства.

По словам министра ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной, специалисты определят, каким зданиям необходим ремонт и каких домов это коснется в первую очередь. Завершить разработку программы для Холмского района планируют на следующей неделе.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился начать строительство нового нефтепровода на севере региона. Проект строительства нефтепровода на Сахалине уже одобрила Главгосэкспертиза.