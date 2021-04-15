Все фавориты Примадонны: с кем делила свою жизнь Алла Пугачева

Москва, 15 апреля. Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает день рождения — «женщине, которая поет» исполнилось 72 года.

Поклонники Примадонны восторгаются ее талантом оставаться на высоте, многие при этом уверены, что сейчас звезда выглядит лучше, чем в юности. За спиной у народной артистки пять браков и множество слухов о бурных романах. Портал StarHit вспомнил всех фаворитов Пугачевой.

Миколас Орбакас

Существует легенда, что цыганка нагадала юной Пугачевой встречу с будущим мужем: мол, кого первым Алла увидит в казенном доме, тот и станет суженым. Тогда Алла всерьез увлеклась студентом эстрадно-циркового училища Миколасом Орбакасом, а через несколько месяцев они сыграли свадьбу. В 1971 году у пары родилась дочка Кристина.

Брак продержался всего четыре года. В одном из интервью Пугачева рассказывала об этом периоде жизни. По ее словам, в один момент она поняла, что «дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна». Переживая за ребенка и мужа, певица решилась на развод.

Павел Слободкин

Композитора Павла Слободкина, основавшего ВИА «Веселые ребята», называли «крестным отцом» Пугачевой после того, как его аранжировка песни «Арлекино» стала супер-хитом. Однако в обществе ходили настойчивые слухи, что с 1974-го по 1976-й знаменитостей связывали романтические отношения. Подогревал сплетни тот факт, что на гастролях пара селилась в один номер. Даже если роман действительно был, он закончился, как только певица вплотную занялась сольной карьерой.

Александр Буйнов

В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Бунов признался, что был очарован юной Пугачевой и в первой половине 70-х даже целовался с вокалисткой «Веселых ребят». Но дальше поцелуев дело не зашло. Вместо романа у коллег завязалась крепкая и проверенная временем дружба.

Александр Стефанович

С Александром Стефановичем Пугачева познакомилась в гостях у поэта Леонида Дербенева. У режиссера тогда была невеста, а певица, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Орбеляна. Но Стефанович был очарован обаятельной артисткой и сумел добиться ее расположения. Пара сыграла свадьбу 24 декабря 1977 года.

Супруг стал для певицы продюсером и имиджмейкером. Он создал из Пугачевой звезду всесоюзного масштаба. Однако с ростом популярности возрастало и недоверие возлюбленных друг к другу. Позднее Алла Борисовна рассказывала, что брак с режиссером распался из-за его измен.

«Наше расставание было болезненным и с той, и с другой стороны», — вспоминал Стефанович.

Евгений Болдин

Третий брак Пугачева заключила в 1985 году со своим концертным директором Болдиным. На бумаге он продлился восемь лет, однако Пугачева признавалась, что отношения носили, скорее, партнерский характер, а официальное оформление союза было лишь формальностью.

Владимир Кузьмин

Узнав о популярном музыканте Владимире Кузьмине, Пугачева отправилась на его концерт, чтобы познакомиться. В звездной тусовке ходили слухи, что роман завязался с первой встречи, однако сами артисты называли свои отношения творческим союзом.

«Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но... Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика», — рассказывал журналистам Кузьмин.

Сергей Челобанов

Карьера Челобанова пошла в гору, как только кассета с записями его группы H-Band попала в руки Аллы Борисовны. После выхода совместной песни «Незваный гость» зрители были уверены, что музыкантов связывает не только творчество.

В одном из интервью певец вспоминал, что отношения с Пугачевой длились четыре года, вплоть до ее свадьбы с Киркоровым. Позже сотрудничество с музыкантом оборвалось, а все знакомые певицы уверяли, что никакого романа у звезд не было. Правда теперь Челобанов не стесняется ходить по телешоу, рассказывая про интимные отношения с Примадонной.

В одном из выпусков «Секрета на миллион» он заявил, что уже в первый день знакомства между ними вспыхнула страсть: Пугачева потеряла голову, несколько лет не обращала внимания на других мужчин. Партнеры полностью устраивали друг друга в постели, да и характеры у них были похожими.

Филипп Киркоров

После развода с Болдиным ухаживания молодого Филиппа Киркорова пришлись как нельзя кстати. Певец неоднократно подчеркивал, что был влюблен в Аллу Борисовну с самого детства и, став знаменитым, долго добивался ее расположения. В 1994 году Киркоров стал ее четвертым супругом.

«Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит. И при этом официально продержалась с ним 10 лет, а неофициально — уже через год мы вместе не жили», — признавалась позднее Пугачева.

Максим Галкин

Галкин появился в поле зрения Примадонны, когда развод с Киркоровым еще не был официально оформлен. Долгое время пара скрывала свои отношения, а в 2011 году, после десяти лет сожительства, влюбленные обвенчались.

«Мне с Максимом так комфортно, словно пазлы сошлись», — призналась однажды певица.

В 2013 году суррогатная мама родила супругам двойняшек Лизу и Гарри, которые сегодня уже почти затмили своей популярностью родителей.