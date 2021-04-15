Японская медицинская ассоциация определила эффективный способ похудения

Токио, 15 апреля. Соблюдение правил питьевого режима может избавить от пяти лишних килограммов за год. Соответствующее исследование провела Японская медицинская ассоциация.

Водная терапия предполагает выпивание до поллитра чистой теплой воды сразу после пробуждения. Специалисты рекомендуют увеличивать объем постепенно, начав с небольшого стакана. Завтрак следует употреблять через 45 минут после выпивания воды.

Японские врачи также советуют полоскать горло соленой водой каждый вечер перед сном. Делать это нужно в течение двух минут, чтобы очистить слизистые оболочки и предотвратить их высыхание.

Врач-терапевт и популярная телеведущая Елена Малышева ранее озвучила главный принцип похудения для полных женщин. Она посоветовала питаться маленькими порциями четыре-шесть раз в день.