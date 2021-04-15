Вильфанд рассказал о влиянии теплого апреля на природу

Москва, 15 апреля. Теплые температуры в апреле на территории Европейской части России были краткосрочными и не сигнализируют о каких-либо глобальных климатических переменах в ближайшем будущем.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости напомнил, что на протяжении всей недели в центре региона столбики термометров находились значительно выше климатической нормы. Дневные температуры превышали 20-ти градусные значения, что нехарактерно для данного периода.

Синоптик подчеркнул, что это лишь эпизодическое явление, которое никак не повлияет на погоду или урожай летом. Он призвал жителей России наслаждаться моментом, так как такая погода в апреле бывает крайне редко.

Проект «Метеоролог и я» предсказал значительное потепление на этой недели в Прикамье. По данным организации, температура воздуха в регионе местами может прогреться до 22 градусов выше нуля.