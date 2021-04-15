Принца Филиппа перезахоронят после смерти Елизаветы II

Лондон, 15 апреля. Принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля, перезахоронят после смерти его супруги, британской королевы Елизаветы II.

Королевская семья определилась с местом захоронения покойного принца. Герцог Эдинбургский будет покоиться в свинцовом гробу в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворце Виндзорского замка, но это будет не последнее его пристанище.

Согласно заявлению королевской семьи, размещенном на официальном сайте, после смерти Елизаветы II тело герцога перезахоронят. Покойный супруг воссоединится со своей женой в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI, расположенной в садах поместья Фрогмор.

Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив до столетия всего два месяца. Незадолго до смерти ему сделали операцию на сердце. Он не хотел долго находиться в клинике и просил отвезти его домой. По возвращению он занимался своими делами, читал и проводил время с семьей.

Прощание с герцогом Эдинбургским состоится 17 апреля. Перед траурной церемонией, которая пройдет в узком кругу, будет объявлена минута молчания.