Обгоревшие трупы четверых детей нашли после пожара в Свердловской области

Бызово, 15 апреля. Четверо детей стали жертвами пожара в частном доме на территории Свердловской области. Их тела нашли сотрудники экстренных служб при разборе завалов на месте событий.

Сигнал о возгорании в населенном пункте Бызово поступил диспетчеру в 01:45 по местному времени. Спустя семь минут спасатели прибыли по адресу и зафиксировали горение дома по всему периметру. В результате произошло обрушение кровли. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались двое взрослых и столько же детей. Несовершеннолетние доставлены в больницу с ожогами.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома... В 03:01 открытое горение было ликвидировано. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций», — говорится в заявлении на сайте ГУ МЧС России по региону.

При устранении последствий пожара спасатели обнаружили трупы четверых детей. По словам соседей, под завалами может находиться еще один ребенок. Его поиски продолжаются.

Ранее местные жители Республики Башкортостан опубликовали в Сети видео с места пожара на кладбище в селе Райманово. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.