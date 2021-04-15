Очередные санкции США могут затронуть суверенный долг России

Лондон, 15 апреля. США планируют расширить очередной пакет антироссийских санкций ограничениями, связанными с суверенным долгом РФ. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Новые рестрикции могут вступить в силу в четверг. Стремление Вашингтона ввести санкции обусловлено подозрением относительно причастности России к попыткам «исказить» истинные результаты волеизъявления во время выборов президента США. Также в качестве причины Москве приписывают «взлом» программного обеспечения от компании SolarWinds.

Ранее источники Bloomberg заявили о включении в черный список более десяти граждан РФ и по меньшей мере 20 юридических лиц. Кроме того, американские власти планируют выслать из США десять российских дипломатов.