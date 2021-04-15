Военные Балтийского флота ведут активную подготовку к параду Победы

Калининград, 15 апреля. На Балтийском флоте идет активная подготовка к военному параду Победы. Личный состав парадных расчетов провел занятия по строевой подготовке в пунктах постоянной дислокации.

По главной площади Калининграда 9 мая торжественным маршем пройдет 1,3 тысячи военных Балтийского флота и свыше тысячи представителей других силовых ведомств. Задействуют около ста единиц техники, состоящих на вооружении соединений и частей Балтфлота. В их числе бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня различных модификаций, а также многоосные тяжелые тягачи.

Подготовка к параду Победы идет во всех городах России. На днях в Чите состоялся демонстративный пролет авиационной группы армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.