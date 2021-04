The Weeknd стал лауреатом премии Американского общества композиторов

Вашингтон, 15 апреля. Певец The Weeknd получил награду в номинации сонграйтер года и премии за хиты Blinding Lights и Heartless от Американского общества композиторов в области популярной музыки.

Каждый год такой премии удостаиваются известные исполнители и их композиции. Кроме The Weeknd, двумя наградами также была отмечена певица Дуа Липа за песни Don’t Start Now и Break My Heart. Звание лучшего лейбла было закреплено за Warner Chappell Music, а песней года стал трек Post Malone Circles.

Несмотря на огромную популярность The Weeknd и постоянное место в топ-чартах практически всего мира, певец в этом году не был номинирован на одну из самых престижных музыкальных премий «Грэмми». Сам канадский исполнитель в оправдание заявлял, что церемония «по-прежнему коррумпирована».