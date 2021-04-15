Ученые из Германии нашли связь между высотой голоса и характером человека

Берлин, 15 апреля. Ученые из Геттингенского университета имени Георга Августа нашли статистически значимую связь между высотой голоса и личностными чертами.

Людям с низким голосом свойственна большая доминантность, также они склонны к меньшему ограничению себя в сексуальных связях, чем люди с высоким тембром. Результаты тестов актуальны и для женщин, и для мужчин.

Авторы исследования считают, что особенности голоса могут влиять на жизнь человека в разных ситуациях. Так, например, у политика с низким голосом больше шансов одержать победу на выборах, чем у его оппонента с высоким голосом.

Недавно британскими учеными был найден метод прогнозирования развития онкологических заболеваний. Согласно данным исследования, в головном мозге есть скопления клеток, которые определяют возможные места злокачественных новообразований.