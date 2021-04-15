Генсек правящей партии в Японии оценил вероятность отмены Олимпиады

Токио, 15 апреля. Олимпийские игры в Токио могут не состояться. Этот вариант не исключил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

Генсек указал на непростую ситуацию с пандемией COVID-19. У японских властей, по его словам, в связи с этим остается вариант отмены Игр.

«Если это действительно станет невозможно, то придется отменить», — подчеркнул Никаи.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Японский министр Таро Коно, ответственный за проведение вакцинации в стране, недавно заявил о возможности проведения Игр без зрителей. Организаторы соревнований уже приняли решение запретить доступ на трибуны иностранным болельщикам.

Российские олимпийцы поедут на Игры в Токио с новой экипировкой. Ее презентация прошла в Москве 14 апреля.