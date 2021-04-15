Хилькевич впервые после маммопластики показалась в бикини

Москва, 15 апреля. Решившаяся на вторую операцию на груди актриса Анна Хилькевич продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике.

Актриса ранее призналась, что повторно прошла через маммопластику. На операцию ей пришлось решиться из-за осложнений после первой процедуры, проведенной десять лет назад. Судя по странице в Instagram звезды, восстановление после хирургического вмешательства прошло успешно.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» несколько дней назад улетела в отпуск в Дубай вместе с мужем Артуром и двумя дочками: Арианной и Марией. Впервые после операции она опубликовала снимок в купальнике.

Снимок получился забавным и по-доброму смешным: Хилькевич предстала на нем с белыми разводами на лице от солнцезащитного крема.

«Когда думаешь, что все идет по плану, и тут муж говорит: «Милая, ты такая у меня сейчас красивая! Можно сфоткаю тебя?». P.s. Это новый спрей от загара. Он, оказалось, непрозрачный», — написала она.

Поклонники оценили чувство юмора и фигуру актрисы, отметив, что она не меняется с годами, а только хорошеет.

В марте Хилькевич рассказала, что после второй беременности набрала лишних 23 килограмма. Чтобы полностью восстановить фигуру ей понадобилось почти два года. Актриса пыталась ограничивать себя в еде, занималась спортом и ходила на аппаратные процедуры, но ничего не помогало.