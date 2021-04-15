Японский министр допустил проведение Олимпиады в Токио без зрителей

Токио, 15 апреля. Проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио возможно в условиях пандемии, однако зрителей могут не допустить на трибуны.

Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно в эфире телеканала Asahi заявил, что не исключает, что игры могут пройти при полном отсутствии зрителей.

Он уточнил, что Олимпиада в Токио будет отличаться от обычной из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее Коно подчеркнул, что соревнования состояться.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Позже из-за пандемии они были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Недавно прошла презентация тренировочных и парадных костюмов олимпийской сборной России. На внешней стороне экипировки разместили оберег с пожеланиями удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.