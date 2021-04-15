Вассерман разобрал главные проблемы и ошибки нынешней Украины

Москва, 15 апреля. Очередная вспышка агрессии Киева против республик Донбасса маловероятна, но возможна, заявил публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Киеву известно, что карательная операция в Донбассе может закончиться войной, подчеркнул Вассерман в беседе с порталом DEITA.RU. Такие действия противоречат инстинкту самосохранения, который должен присутствовать у Украины.

«С другой стороны у них [Украины] есть две серьезные проблемы — внешняя и внутренняя. Внешняя проблема — США, зная, что Украина сейчас не только развита значительно хуже остальной России, но и еще стремительно деградирует, пытаются вернуть ее в состав России, с тем, чтобы Российская Федерация была бы вынуждена потратить колоссальные средства на реанимацию», — заявил политолог.

Однако самой важной проблемой он считает внутреннюю — большинство граждан Украины русские. Для сохранения видимости независимости киевским властям приходится раздувать конфликты между Незалежной и Россией. При этом Киев «поругался» еще и с Белоруссией и большей частью среднеазиатских республик.

«По мере того как становится привычным очередной уровень конфликта, и граждане перестают видеть в этом основания для отделения Украины от остальной России, власти, желающие числиться независимыми, вынуждены поднимать накал истерии», — подчеркнул Вассерман.

Когда других средств не останется, убежден публицист, Киеву придется открыть огонь по Донбассу. Но у Луганской и Донецкой народных республик хватит сил самостоятельно дать отпор ВСУ. Вмешательство РФ Вассерман исключил, отметив, однако, что российская сторона может поддержать ЛДНР дополнительными боеприпасами.

В минувшую среду замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе несет Североатлантический альянс. Москва отмечала много признаков того, что Киев желает накалить обстановку в ЛДНР.

Несколько часов спустя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены и дальше оказывать Украине военную помощь посредством поставок некоторых видов вооружений. Кроме того, Вашингтон планирует продолжить переброску военных инструкторов в Киев.