Более 90% граждан РФ привыкли полагаться на свои силы при устранении поломок

Москва, 15 апреля. Всего восемь процентов респондентов обращаются за помощью при поломках в доме. Результаты исследования представил онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру».

Участниками опроса стали 1,2 тысячи человек из разных регионов России в возрасте старше 18 лет. Большинство людей (97%) признались, что любят работать руками, передает агентство «Прайм».

«Большинство опрошенных — 44%, считают, что прививать любовь к работе руками должны в образовательных учреждениях, 22% уверены, что научиться владению инструментами можно и в домашних условиях — самостоятельно или с помощью родственников, 18% вспомнили про обучающие курсы и кружки, а 16% человек указали YouTube как платформу, которая может быть полезна в освоении DIY-навыков», — говорится в исследовании.

Треть россиян необходимым в доме предметом считает отвертку, 15% — дрель, десять процентов — молоток. Участники опроса также рассказали, что научились пользоваться инструментами от родственников (35%), благодаря курсам (28%), в школе (13%).

Специалисты ранее рассказали, как выбрать качественный шуруповерт. Внимание стоит обратить на вид аккумулятора, скорость вращения и мощность.