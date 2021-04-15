Войска РЭБ ЮВО провели учения с новейшей техникой

Москва, 15 апреля. Специалисты войск радиоэлектронной борьбы Южного военного округа провели учения с испытанием новейшего образца техники – «Поле-21».

По задумке учений, условный противник запустил несколько беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для ведения разведки и координации нанесения артиллерийских ударов по позициям войск. Мобильные группы ЮВО, в составе которых были специалисты по РЭБ, обнаружили и обезвредили вражеские летательные средства.

«Поле-21» способна генерировать непроницаемый купол помех, а также подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Воздействие излучения комплекса защищает объекты от прицельного огня высокоточного оружия.

Недавно специалисты НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева сообщили о разработке легкой реактивной системы залпового огня. Новую РСЗО оснастят автомобильным шасси и стволом 80-миллиметрового калибра.