Брак с Хейли Болдуин спас Джастина Бибера от наркозависимости

Вашингтон, 15 апреля. Популярный певец Джастин Бибер страдал от наркотической зависимости. Побороть пагубную привычку ему помогла супруга Хейли Болдуин.

Музыкант признался, что употреблял наркотики несколько лет. Зависимость доводила его до того, что охранникам приходилось заходить в гостиничные номера и проверять, жив ли кумир молодежи.

«У меня был мой успех, но я все еще был несчастен, чувствовал боль. И у меня все еще есть нерешенные проблемы. Я-то думал, что успех мне поможет», — сказал Бибер в интервью изданию GQ.

Спасти певца от наркотической зависимости помогла супруга исполнителя. По словам менеджера артиста, Бибер смог вернуться к нормальной жизни благодаря браку с Болдуин. При этом, как говорит исполнитель, первый год совместной жизни был непростой.

«Были вещи, в которых не хочешь признаваться партнеру, потому что тебе страшно. Не хочешь напугать своим страхом», — добавил 27-летний певец.

Бибер и Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года. Супруга артиста безумно любит мужа, хотя признается, что ссоры в их семье бывают.