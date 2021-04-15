Российские инженеры создадут систему обеспечения воды для лунной базы

Москва, 15 апреля. Ученые в 2022 году намерены начать разрабатывать систему обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции.

Инициаторами данной разработки выступили специалисты из научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения. Об этом говорится в научно-техническом совете учреждения.

Институт имеет узкую специализацию — разработка замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. На данный момент российский сегмент МКС пользуется некоторыми разработками института: системой регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, системой по приему и консервации урины, системой электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ» и системой очистки от вредных микропримесей.

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