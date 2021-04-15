Мошенники нашли способ обмана при проверке газовых приборов

Москва, 15 апреля. Мошенники могут прикинуться сотрудниками газовой службы и диагностировать утечку. Чтобы исправить «проблему», они предложат устранить ее на месте за денежное вознаграждение.

Разумеется, ничего общего эти люди с газовой службой не имеют. Вместе с проверкой мошенники порекомендуют установить бесполезный газоанализатор, который якобы сможет предупредить о будущих утечках.

«Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований — такой прибор не опознает утечку», — рассказала гендиректор PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».

Чтобы не быть обманутым, необходимо знать всего несколько простых правил. Во-первых, проверка газовых приборов — это плановое мероприятия, оно проводится раз в год. Во-вторых, проверяющие устраняют неполадки бесплатно. Если возникают какие-либо трудности, проблемой занимаются другие специалисты, предварительно обговорив с жильцами время посещения.

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