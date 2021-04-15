Ведущая Тодоренко случайно раскрыла личность Кролика из «Маски»

Москва, 15 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко опросила юмористов «Импровизации» и случайно рассекретила одного из участников шоу «Маска». Пока нераскрытых осталось шесть персонажей.

Звезда «Орла и решки» побывала в гостях у «Импровизации». За кулисами она решила расспросить артистов шоу, является ли кто-нибудь из них участником «Маски». Страсти на самой программе накаляются с каждым выпуском, так как героев становится все меньше.

Начать она решила с Дмитрия Позова, а затем подошла к Сергею Матвиенко. Она спросила его о семейном положении и попросила показать руки и ноги. Похожий допрос она устроила и Арсению Попову. Свое расследование Тодоренко записала в Instagram-Stories.

«Не собирай про меня информацию, я тебе ничего не скажу. Я – Кролик из «Маски», — проговорился юморист.

Такой неожиданный поворот удивил Регину Тодоренко. Она решила спросить мнение у своих подписчиков. И 65% зрителей согласились с тем, что Арсений Попов может скрываться под маской Кролика.

А пока зрители гадают, действительно ли Попов является Кроликом, создатели «Маски» подготовили новые сюрпризы. И среди них — появление двух специальных гостей в костюмах Султана и Слоника. Их выступление покажут уже 18 апреля.