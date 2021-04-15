Телефонный разговор между Путиным и Байденом вызвал панику на украинском ТВ

Киев, 15 апреля. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом вызвали обеспокоенность у украинских политиков и журналистов.

Приглашение Путина на саммит, который будет проходить на нейтральной территории, не вызывает оптимизма у украинцев. Местные телеканалы активно обсуждают тезисы Байдена, которые расходятся с интересами Киева, сообщает «Собеседник.ru». Так, журналист Дмитрий Гордон и политик Андрей Илларионов оценили беседу президентов США и РФ в эфире телеканала «Украина 24».

«Из того, что сейчас видно по пресс-релизам ясно, что Байден продолжает политику поощрения Кремля, которую он проводил с момента инаугурации, и просто сделал еще один шаг, гораздо более радикальный шаг, по сравнению с теми, которые он делал до этого», — сказали эксперты.

Они заявили, что вместо реальной поддержки Украины Байден пошел навстречу Путину. Незалежная обеспокоена, что хозяин Белого дома разделяет позиции и поддерживает интересы Москвы, а не Киева.

Более того, анонсированная встреча российского и американского лидеров рушит планы президента Украины Владимира Зеленского, который мечтает присоединить страну к блоку НАТО. Беседа Путина и Байдена не сулит позитивных перспектив Киеву.