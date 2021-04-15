Минтруд РФ планирует вернуть рынок труда к показателям 2019 года

Москва, 15 апреля. Задачу по возвращению рынка труда в России к показателям 2019 года планируется реализовать в ближайшие восемь месяцев. Об этом заявили в Минтруде РФ.

Соответствующую задачу ранее поставил перед правительством президент России Владимир Путин. Уже сейчас во всех субъектах страны проводятся мероприятия по восстановлению численности занятого населения до пандемических показателей, пояснили в ведомстве.

В регионах, где количество вакансий меньше количества безработных, составлены дорожные карты по восстановлению занятости. На территории этих субъектов реализованы дополнительные меры с учетом особенности региональных рынков труда.

Для восстановления рынка задействованы программы на федеральном уровне. Речь идет о переобучении граждан и субсидировании работодателей. Уже с осени численность безработного населения России начала снижаться.

В третьем квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 18,8 млн. Уже в четвертом квартале показатель сократился до 13,5 млн, составив 9,2% от всего населения России.