Россия призвала предотвратить военный сценарий США в Афганистане

Москва, 15 апреля. Россия опасается развития ситуации в Афганистане по военному сценарию США. Обещания Вашингтона вывести войска из республики после первого переноса сроков не внушают доверия.

Еще в прошлом году администрация тогда еще действующего президента США Дональда Трампа заключила соглашение с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) о выводе американских сил с территории Афганистана. Однако все заверения США покинуть страну в течение 14 месяцев оказались обманом, передает РИА Новости.

«Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным», — прокомментировал срыв сроков глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил о намерении положить конец самой долгой войне в истории США. По его словам, вывод американских военных из Афганистана стартует 1 мая и завершится 11 сентября, в день 20-летия серии террористических атак в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.