Американские ученые создали самообучающегося двуногого робота

Вашингтон, 15 апреля. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали робота, который учится ходить, используя обучение с подкреплением.

Несмотря на внешнюю примитивность конструкции, робот представляет собой пару конечностей, которые соединены рамой. Машина является передовой технологией нового типа благодаря самообучению без прямого программирования или имитации. Специалисты отметили, что их изобретение учится ходить так же, как и дети.

Для того чтобы робот быстрее научился ходить, инженеры начали с его моделирования в виртуальном мире. Так, машина обучена с помощью информации, а искусственный интеллект запоминает и использует ее.

Недавно ученые из Южной Кореи изобрели светочувствительную искусственную нервную систему. По словам авторов разработки, она способна подражать реакции человека на свет, а также учиться выполнять какие-либо задачи.