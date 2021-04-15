Российские ученые нашли альтернативный источник производства бензина

Томск, 15 апреля. Ученые из Томского политехнического университета разработали технологию, по которой высококачественный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 можно создавать из отходов газодобычи.

Авторы утверждают, что благодаря новой технологии, газодобывающие предприятия смогут перейти на самообеспечение топливом. Также разработанная система добычи бензина отличается легкостью на производстве. Результаты научных изысканий изложены в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

На производствах стабильные газовые конденсаты (СГК) используют как разгонный материал для нефти. Однако его можно перенаправить для переработки в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе. Преимущества технологии связаны с используемым катализатором, цеолитом, объяснили в ТПУ. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам.

Недавно британскими учеными было сделано неожиданное открытие. Специалисты утверждают, что хлорированная вода в бассейне оказалась эффективна против коронавируса.