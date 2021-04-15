Эксперт объяснил, почему миллионы украинцев повально бегут в Россию 

Киев, 15 апреля. Украину за последние годы покинули от трех до шести миллионов граждан. Они переехали в Россию в поисках лучшей жизни, заявил политолог Руслан Бизяев.

Специалист добавил, что Украина "теряет" людей, которые сбегают в Россию, Польшу и другие страны, по нескольким причинам. По данным Бизяева, в основе эмиграции лежит отсутствие комфортных условий на Украине. Речь идет социальных, экономических, культурных и образовательных сферах.

«В этом десятилетии реализуется концепция Шваба, которая предполагает, что будут только богатые и бедные. Средний класс, в том числе малый и средний бизнес, идет под нож, и это не только украинская проблема. Я говорил с американцами — у них примерно такая же ситуация. То же самое и в Польше, и везде. Клаус Шваб готовил эту концепцию еще в 2015 году, но тогда все думали, что это просто какие-то сказки», — отметил Бизяев.

В конце марта киевский экономист Виктор Скаршевский рассказал об ускорении темпов сокращения населения Украины. Он представил данные за январь 2021 года, согласно которым на 100 умерших приходится всего 38 новорожденных. По его мнению, быстрому сокращению населения способствует не только падение рождаемости, но и экономический кризис, который вынуждает людей уезжать на заработки за рубеж.

По прогнозу Скаршевского, в 2021 году трудовая миграция будет только усиливаться. По данным Банка Украины, в 2020 году от украинских гастарбайтеров поступило больше валюты, чем в 2019 году. Экономист полагает, что в 2021 году ситуация не изменится.