Новым зампредом Сахалинской областной думы избран Виталий Гомилевский

Южно-Сахалинск, 15 апреля. Депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Гомилевский занял кресло нового заместителя председателя Сахалинской областной думы вместо Александра Ивашова.

На место заместителя председателя Думы была выдвинута только одна кандидатура. Несмотря на это, парламентарии были обязаны провести голосование для подтверждения согласия большинства.

В ходе тайного голосования в урну были опущены 24 бюллетеня. Один из них был признан недействительным, 22 депутата ответили «за», один высказался «против». После этого Виталий Гомилевский стал полноправным новым заместителем председателя Сахалинской областной думы. С этим его и поздравили коллеги.

Также недавно Валентин Демидов был избран главой администрации Симферополя. Для города это уже пятый мэр за последние семь лет.