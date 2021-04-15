МЧС назвало главную причину опасности весеннего льда

Москва, 15 апреля. Выходить на тонкий лед весной категорически запрещено. При разломе он не издает специфический «предупреждающий» об опасности хруст, сообщили в МЧС России.

Ведомство настоятельно рекомендует перестать выходить на лед, так как зимний период уже прошел. Во втором месяце весны, как правило, толщина льда на реках и озерах очень маленькая и таит в себе опасность.

«Призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами — человеческая, а, возможно, и детская жизнь», — заявили в МЧС.

Тонкий лед не издает характерного треска при разломе. Из-за этого шанс избежать трагедии становится гораздо меньше, рассказали в министерстве.

Недавно в городе Обь второклассница провалилась под лед. Подруга не растерялась и смогла вытащить девочку из воды, несмотря на тяжелую мокрую одежду и ранец, которые тянули ее ко дну.