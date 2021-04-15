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МЧС назвало главную причину опасности весеннего льда

МЧС назвало главную причину опасности весеннего льда

Москва, 15 апреля. Выходить на тонкий лед весной категорически запрещено. При разломе он не издает специфический «предупреждающий» об опасности хруст, сообщили в МЧС России.

Ведомство настоятельно рекомендует перестать выходить на лед, так как зимний период уже прошел. Во втором месяце весны, как правило, толщина льда на реках и озерах очень маленькая и таит в себе опасность.

«Призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами — человеческая, а, возможно, и детская жизнь», — заявили в МЧС.

Тонкий лед не издает характерного треска при разломе. Из-за этого шанс избежать трагедии становится гораздо меньше, рассказали в министерстве.

Недавно в городе Обь второклассница провалилась под лед. Подруга не растерялась и смогла вытащить девочку из воды, несмотря на тяжелую мокрую одежду и ранец, которые тянули ее ко дну.

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