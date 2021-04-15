Число погибших в ДТП по вине пьяных таксистов выросло в 2,5 раза в 2020 году

Москва, 15 апреля. Количество ДТП с участием пьяных водителей такси увеличилось почти на 15% в 2020 году. Об этом сообщили в МВД РФ.

Число жертв ДТП с участием подвыпивших водителей легкового такси увеличилось на 137,5%. Доля погибших в три раза больше количества ДТП с участием пассажиров такси.

«Водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали, — 89,5%», — заявил источник в интервью ТАСС.

По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировано 3 574 аварии с участием такси. Больше всего происшествий наблюдается в в Пензенской (плюс 400%), Самарской (плюс 300%) и Московской (плюс 161,1%) областях.

Недавно ГИБДД России сообщило, что число ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения за 2020 год сократилось на 7% по сравнению с 2019 годом.