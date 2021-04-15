Средний размер пенсий россиян за год вырос почти на шесть процентов

Москва, 15 апреля. Выплаты для пенсионеров в России за 12 месяцев увеличились на 5,7%. Теперь средний размер материальной поддержки составляет почти 16,8 тысячи рублей, говорится в отчете Росстата.

Показатель зафиксирован по результатам четвертого квартала текущего года. Вместе с этим за год возросла сумма среднедушевых доходов граждан России: с более 41 тысячи до свыше 42,5 тысячи рублей. Положительная тенденция наблюдается в формировании среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, которая достигла 56 тысяч рублей. Ранее ее размер не превышал и 51,7 тысячи рублей.

«Пенсии по старости выросли на 5,74% — с 15 878 рублей в четвертом квартале 2019 года до 16 790 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Сейчас около трех процентов пенсионеров пользуются правом на повышенные выплаты из-за согласия получать их позже положенного срока. Если отсрочить процесс на пять лет, то размер суммы можно увеличить больше чем наполовину, ранее подчеркнули в Пенсионном фонде России (ПФР).