Популяция дальневосточных леопардов увеличилась втрое за девять лет

Владивосток, 15 апреля. Количество дальневосточных леопардов возросло до 110 особей за девять лет. В 2012 году численность леопардов этого вида составляла всего 35 особей.

На территории 362 гектара сейчас находится более ста особей. Об этом заявил специальный председатель наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин указал в 2021 году учредить в Приморском крае национальный парк «Земля леопарда». Сейчас нацпарк находится на охраняемой территории. Благодаря ему удалось спасти дальневосточных леопардов, занесенных в красную книгу, и увеличить их численность. Кроме того, с момента организации парка, на его просторах поселились 23 тигра. До этого они никогда не обитали в этом месте.

Ранее в Дальневосточном морском заповеднике родились 815 детенышей ларги. Для подсчета появившихся на свет малышей воспользовались квадрокоптером.