Житель Приморья обвиняется в поджоге дома с маленьким ребенком внутри

Артем, 15 апреля. Правоохранительные органы города Артем возбудили уголовное дело в адрес мужчины, совершившего поджог дома. В постройке проживают его бывшая сожительница с четырехлетним ребенком.

МЧС сообщило, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Горели оконные рамы и надворные постройки. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник после совершения преступления скрылся.

В ходе следственно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он признал свою вину. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Недавно в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Горело здание Невской мануфактуры. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог.