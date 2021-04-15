Netflix анонсировал документальный фильм о звезде «Черной Пантеры»

Вашингтон, 15 апреля. Стриминговый сервис Netflix покажет документальный фильм о покойном актере Чедвике Боузмане. Картина будет иметь название «Чедвик Боузман: Портрет артиста».

Создатели киноленты сообщают, что их творение следует воспринимать как «интимный взгляд» на умершего актера. Картина будет включать в себя интервью голливудских коллег Боузмана. Премьера запланирована на 17 апреля.

«Виола Дэвис, Дензел Вашингтон, Спайк Ли, Джордж К. Вулф, Брэнфорд Марсалис, Филисия Рашад и другие проводят нас за кулисы, чтобы исследовать необычайную приверженность Боузмана своему делу», — говорится в официальном синопсисе.

Чедвик Боузман скончался в августе прошлого года от рака толстой кишки. Для многих актеров и кинолюбителей такая новость стала настоящим шоком.

Последней работой Боузмана в киноиндустрии стала роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». За эту картину актер был удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» посмертно. Награду за артиста получила его жена.