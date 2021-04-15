Отключение Visa и MasterCard в России назвали бессмысленным

Москва, 15 апреля. Отсоединение РФ от Visa и MasterCard не нанесет сильного вреда стране, поэтому в такой мере нет необходимости, заявил аналитик «Финам» Алексей Коренев в диалоге с радио Sputnik.

Специалист считает, что именно по такой причине вероятность отключения России от мировых платежных систем крайне мала. Подобный шаг, по мнению Коренева, не понесет за собой существенных изменений и улучшений. Наоборот, такие действия могут повлечь за собой только негативную реакцию.

«Я думаю, что если у руля на Западе стоят люди трезвомыслящие, то они должны понимать, что делать этого не стоит, потому что ничего этим не добьются, кроме негативного восприятия своих действий. Поэтому мне кажется, что риски невелики», — поделился аналитик в беседе с радио Sputnik.

Также Коренев отметил, что даже в случае возможного отключения российской стороны от глобальных платежных систем, отечественная платформа «Мир» с поднявшейся нагрузкой может вполне справиться. Хотя она и понесет за собой ряд ограничений, проблемы будут не катастрофичные.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков так же считает, что в России невелика вероятность отключения от Visa и MasterCard. Несмотря на это, парламентарий отметил, что в техническом плане страна готова к такому развитию событий.