Китай отработал «атаку» на авианосец США у берегов Тайваня

Пекин, 15 апреля. Китайские военные самолеты поднялись в небо над Тайванем и имитировали атаку на американский авианосец. Об этом сообщает портал American Military News.

В понедельник Китай направил рекордное количество боевых самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в рамках продолжающейся воздушной кампании вокруг острова. В тот же день авианосец Theodore Roosevelt отплыл к северу от самого северного острова Филиппин, Лусона, который находится к югу от Тайваня.

Чие Чанг, научный сотрудник Ассоциации стратегического прогнозирования в Тайбэе, Тайвань, сообщил журналистам, что китайские военные самолеты, вероятно, воспользовались возможностью провести «имитацию атаки» на американский авианосец. Карта маршрутов полетов китайских боевых самолетов показывает, что они летели на юг, в направлении Лусона, затем резко свернули на запад и затем повернули обратно на север. Все группы китайских боевых самолетов, отслеживаемые тайваньскими военными, летели по этим U-образным маршрутом.

