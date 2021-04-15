Китай отработал «атаку» на авианосец США у берегов Тайваня

Пекин, 15 апреля. Китайские военные самолеты поднялись в небо над Тайванем и имитировали атаку на американский авианосец. Об этом сообщает портал American Military News.

В понедельник Китай направил рекордное количество боевых самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в рамках продолжающейся воздушной кампании вокруг острова. В тот же день авианосец Theodore Roosevelt отплыл к северу от самого северного острова Филиппин, Лусона, который находится к югу от Тайваня.

Чие Чанг, научный сотрудник Ассоциации стратегического прогнозирования в Тайбэе, Тайвань, сообщил журналистам, что китайские военные самолеты, вероятно, воспользовались возможностью провести «имитацию атаки» на американский авианосец. Карта маршрутов полетов китайских боевых самолетов показывает, что они летели на юг, в направлении Лусона, затем резко свернули на запад и затем повернули обратно на север. Все группы китайских боевых самолетов, отслеживаемые тайваньскими военными, летели по этим U-образным маршрутом.

25 PLA aircraft (Y-8 ASW*2, KJ-500 AEW&C, J-10*4, J-16*14 and H-6K*4) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on Apr. 12, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Lv5b0tXxvF pic.twitter.com/gPG3CKYpf9 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) April 12, 2021

В число китайских боевых самолетов входили 14 истребителей J-16 и четыре истребителя J-10, а также четыре бомбардировщика H-6K, два противолодочных самолета Y-8 и самолет дальнего обнаружения и управления KJ-500. В понедельник вокруг Тайваня облетело в общей сложности 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), установив рекорд.

Су Цзы-юнь, старший научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности при поддержке министерства обороны Тайваня, разделяет оценку Чие Чанга. По его словам, воздушная операция Китая вокруг Тайваня, вероятно, была «нацелена на авианосную ударную группу США».

Китайские военные самолеты ранее имитировали атаку на авианосец Theodore Roosevelt в январе. Представитель Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) капитан Майк Кафка в своем заявлении подтвердил, что китайские военные самолеты отрабатывали ударные учения, нацеленные на американский авианосец.

«Эти действия показывают продолжающуюся попытку НОАК использовать свои вооруженные силы в качестве инструмента для запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве, включая их соседей и тех, кто имеет конкурирующие территориальные претензии», — заявил Кафка.

В последние недели китайские военные самолеты все чаще демонстрируют признаки военных учений, пытаясь лишить Тайвань поддержки США или международного сообщества. Государственная китайская газета Global Times недавно сообщила, что «НОАК продолжает повышать свою боевую готовность, делая свои рутинные учения более сложными и реалистичными, принимая во внимание возможное вмешательство США и Японии».

Издание The Gateway Pundit обвиняет в участившихся маневрах армии Китая президента США Джо Байдена.

«Китайцы воодушевлены тем, что администрация Байдена руководит армией. Команда Байдена, похоже, больше интересуется цветом кожи или полом солдата, чем нацией и безопасностью мира», — подчеркивает СМИ.

Неделей ранее сообщалось, что Байден направил военные корабли США в спорное место Южно-Китайского моря на фоне роста напряженности в отношениях с КНР. Ударная группа американского флота во главе с авианосцем Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море из Малаккского пролива. По словам экспертов, появление американского авианосца должно стать ответом обширным притязаниям Пекина на воды в исключительной экономической зоне Филиппин и дать сигнал союзникам, что Вашингтон «надежный и способный к договоренностям союзник».