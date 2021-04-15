Ростех разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня

Москва, 15 апреля. Легкая реактивная система залпового огня (РСЗО) 80-милиметрового калибра разрабатывается НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева.

Новая разработка будет устанавливаться на военный автомобиль и применять неуправляемые авиационные ракеты, сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин. По его словам, за основу РСЗО были взяты НАР типа С-8.

В данный момент проводится научно-исследовательская работа. По ее завершении будет определен технический облик системы, а также испытан макет РСЗО.

«Получение результатов испытаний и выработку предложений о целесообразности продолжения работ и форме их выполнения, источниках финансирования предполагается завершить в 2022 году», — сообщил Кочкин в интервью РИА Новости.

Недавно Александр Кочкин сообщил о начале государственных испытаний новейших реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году.