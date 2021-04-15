Взлет и падение создателя крупнейшей в мире финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа

Бернард Мэдофф, имя которого стало синонимом финансового мошенничества, скончался в США, отбывая 150-летний срок в федеральной тюрьме. Ему было 82 года.

Смерть организатора самой крупной в мире финансовой пирамиды в Федеральном медицинском центре тюрьмы в Батнер, Северная Каролина, подтвердило Бюро тюрем США. Причина смерти пока не разглашается.

Остаток жизни в тюрьме

В феврале 2020 года Мэдофф подал ходатайство о досрочном освобождении из тюрьмы, заявив, что у него неизлечимая почечная недостаточность. В документе сообщалось, что жить заключенному осталось не больше 18 месяцев. Но прокуратура южного округа Нью-Йорка заявила, что преступление Мэдоффа было «беспрецедентным по размаху» и является «достаточной причиной» для отказа в удовлетворении ходатайства.

Судья Денни Чин, первоначально приговоривший Мэдоффа к 150 годам лишения свободы, отклонил его ходатайство о досрочном освобождении, назвав деяние «одним из самых вопиющих финансовых преступлений нашего времени», которое продолжало уносить «огромные человеческие жертвы».

«Когда я приговорил мистера Мэдоффа в 2009 году, я полагал, что он должен прожить остаток своей жизни в тюрьме, — написал Чин в своем приказе в июне прошлого года. — Значение 150-летнего заключения крайне важно: доверие общества было подорвано способностью Мэдоффа манипулировать системой в течение стольких лет».

Одно из немногих добрых слов о Мэдоффе прозвучало из уст Брэндона Сэмпла, одного из его адвокатов.

«Берни до самой смерти жил с чувством вины и раскаяния за свои преступления, — заявил Сэмпл. — Хотя преступления, в которых был осужден Берни, позволили определить, кем он был — он был также отцом и мужем. Он говорил мягко и интеллектуально. Берни ни в коем случае не был идеальным. Но и ни один мужчина не был».

Финансовый «гений»

Мэдофф сделал легендарную карьеру на Уолл-стрит, обеспечив астрономическую прибыль своим инвесторам, среди которых были режиссер Стивен Спилберг, актеры Кевин Бейкон и Кира Седжвик, а также владелец New York Mets Фред Уилпон.

Он занимал пост председателя NASDAQ в течение нескольких лет в 1990-х годах и позволял себе дома на пляже, яхты и пентхаус на Манхэттене. Однако в 2008 году финансиста арестовали. В итоге он признал себя виновным по одиннадцати обвинениям.

Создав классическую «пирамиду Понцы», он использовал деньги новых инвесторов, чтобы вернуть вклады прежних инвесторов. Под его управлением, предположительно, находилось 65 млрд долларов. Однако позднее СМИ заявили, что треть этих денег вообще никогда не существовали.

Мэдофф основал Bernard L. Madoff Investment Securities в 1960 году. Однако так и не удалось выяснить, в каком конкретно году он начал воровать у инвесторов.

Украденные миллиарды

В интервью CNN Money в 2013 году сам Мэдофф заявил, что все началось в 1987 году. Однако позже финансист вел историю своих преступлений уже с 1992 года. Бывший менеджер по работе с клиентами Мэдоффа Фрэнк Дипаскали-младший во время показаний в суде сообщил, что финансовые преступления продолжались «так долго, насколько я помню». Он начал работать в фирме в 1975 году.

Всего по решению суда Мэдофф был обязан вернуть пострадавшим клиентам около 17 млрд долларов. После заключения его под стражу обманутые вкладчики смогли получить обратно только около 14,2 млрд долларов.

Мэдофф родился 29 апреля 1938 года в районе Квинс Нью-Йорка, где он познакомился со своей женой Рут в старшей школе. У них было два сына, оба работали на фирму своего отца. Марк Мэдофф, старший сын, покончил жизнь самоубийством в 2010 году. Брат Мэдоффа Питер также отбыл десять лет в тюрьме за участие в мошеннической схеме. Он был осужден в 2012 году и освобожден из тюрьмы в ноябре 2019 года под домашний арест, который закончился в августе прошлого года.

В 2017 году на экраны вышел игровой телефильм «Лжец, Великий и Ужасный» американского режиссера Барри Левинсона, снятый по одноименной книге журналистки Дианы Энрикес о жизни Мэдоффа. Роль мошенника исполнил Роберт Де Ниро, а Энрикес сыграла в фильме саму себя, воспроизведя сцену взятия у него первого интервью в заключении.