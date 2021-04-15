Кинолог Голубев предупредил о краже оставленных у магазина собак

Москва, 15 апреля. Владельцы собак не должны оставлять своих питомцев на привязи у магазинов. Их могут обидеть или украсть, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если собака породистая и хорошо ухоженная, злоумышленники могут ее похитить. Крадут таких животных, по словам кинолога, в целях наживы.

«Ее могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Но не нужно думать, что никому не придет в голову украсть беспородного пса. Есть и те, кто крадет собак ради выкупа», — подчеркнул Голубев в беседе с РИА Новости.

Привязанная у магазина собака может стать жертвой догхантеров или стаи бездомных собак. Не стоит также забывать, что, оставшись в одиночестве, питомец подвергается сильному стрессу. Это может отразиться на ее поведении, добавил кинолог.

Голубев ранее рассказал, как вывести собаку из депрессии. Он призвал окружить загрустившего питомца заботой и лаской.