Дерматолог Арканников рассказал о влиянии курения на кожу лица

Москва, 15 апреля. Курение провоцирует появление на лице сетки из мелких морщинок и глубоких складок вокруг рта. Можно ли от них избавиться, рассказал дерматолог Станислав Арканников.

Никотин нарушает обменные процессы, из-за которых кожа начинает тускнеть и теряет упругость. Привычка держать сигарету во рту также вызывает механические морщины. Они образуются вокруг рта, когда курильщик вытягивает губы, объясняет косметолог Арканников в беседе с радио Sputnik.

Полностью устранить кисетные морщины нельзя. Но специальная гимнастика для мимических мышц или пластическая хирургия могут улучшить состояние кожи. Мелкоморщинистую сетку можно побороть с помощью полного отказа от курения, считает дерматолог.

«Курение – обратимый процесс. Единственное, надо понимать, что чем старше человек, тем дольше происходит процесс возврата к обычному состоянию кожи», — заключил специалист.

Кожа может состариться и потерять упругость не только от курения, но и от отказа от мяса. Эти продукты оказывают своего рода косметическое воздействие на кожу, так как в их составе есть коллаген. Поэтому специалисты рекомендуют добавлять в рацион не менее 30% животных жиров.