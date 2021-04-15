Москва, 15 апреля. Впечатление Украины от встречи главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном испорчено звонком главой Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

Инициатива Вашингтона говорит о намерении поддерживать Киев исключительно на уровне деклараций. Американские власти осознают необходимость решать наиболее важные вопросы с Москвой, что и стало причиной желания Байдена встретиться с Путиным. Одним звонком демократ уничтожил эффект от всех призывов со стороны Запада в адрес России «снизить напряженность» на границе с государством.

«И в Киеве уже, похоже, учуяли какую-то перемену в американском политическом тренде. Вчера и Кулеба, и секретарь СНБО Алексей Данилов вдруг стали пацифистами», — говорится в статье EADaily.

Речь идет о заявлениях политиков об отсутствии у Киева военных намерений в Донбассе и планов вернуть регион таким путем. При этом еще совсем недавно Данилов назвал переговоры с Москвой «угрозой нацбезопасности» Украины и призывал не бояться России.

Ранее политконсультант Андрей Перла оценил звонок Байдена лидеру РФ, назвав его доказательством капитуляции. По его словам, американская сторона не смогла долго наступать на Москву и в итоге струсила сама.