Microsoft уберет функцию Timeline в новой сборке Windows 10

Вашингтон, 15 апреля. Запущенная в 2018 году функция Timeline не снискала популярности у пользователей Windows, поэтому корпорация Microsoft решила провести зачистку «лишнего» приложения.

Функция Timeline (Временная шкала) была выпущена вместе с крупным обновлением Windows 10 April 2018 Update. Она предназначена для быстрого поиска документов или сайтов, которые пользователь посещал за последние 30 дней. Не все знали о существовании подобного приложения, поэтому спрос был маленький.

Из-за этого компания удалила функцию из предварительной версии Microsoft Launcher для Android. Сообщается, что данные Timeline нельзя будет загружать с компьютеров Windows 10.

Недавно сотрудники компании Zimperium изучили свыше 1,3 миллиона приложений для iOS и Android и выяснили, сколько из них допускают утечку персональных данных.