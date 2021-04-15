Экономист объяснил, как Литва накажет сама себя в попытке бойкотировать БелАЭС

Москва, 15 апреля. Санкции Литвы против местного и иностранного бизнеса за участие в проекте БелАЭС никак не скажутся на самой атомной станции или экономике Белоруссии, заявил эксперт.

Власти Литвы анонсировали введение жестких санкций для местных и иностранных компаний за участие в энергетических проектах страны, которые прямо или косвенно связаны с БелАЭС. Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik напомнил, что «в последнее время Литва в значительной степени выживала за счет Белоруссии». Речь идет о белорусском транзите товаров на внешние рынки (нефтепродукты и химические удобрения). Все это обеспечивало взаимодействие между малым и средним бизнесом в Белоруссии и Литвы.

«Маленькая Литва неплохо себя чувствовала, получая подпитку от Беларуси в качестве прямых и косвенных финансовых потоков», ― подчеркнул экономист.

Решение Литвы о санкциях эксперт назвал «выстрелом себе в ногу». Ведь от этих действий БелАЭС «никуда не денется и не остановится».

Зубец подчеркнул, что «литовские потуги заблокировать атомную станцию несамостоятельны». Брюссель под давлением «запрещает Литве покупать энергию из Белоруссии», настаивая на переходе на альтернативные источники энергии, которые значительно дороже.

Для того, чтобы европейские страны переходили на более дорогую возобновляемую энергию, необходимо максимально сократить поставки дешевой энергии на европейский рынок. В этом главный смысл блокирования поставок белорусской электроэнергии на европейский рынок, подчеркнул эксперт.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее объявил бойкот закупкам электроэнергии с БелАЭС и сообщил, что республика договорилась с Украиной разорвать энергетические связи с Россией и Белоруссией и присоединиться к энергосистеме ЕС. Позднее во время официального визита в Киев он заявил, что Россия использует БелАЭС для расширения своего влияния, и назвал электроэнергию, произведенную в Островце, «угрозой национальной безопасности».