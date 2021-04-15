Обладателями крови с нулевым резус-фактором стали всего 43 человека в мире

Москва, 15 апреля. Самой редкой золотой группой крови обладают всего 43 человека в мире. Она характеризуется нулевым резус-фактором, носители которой могут спасти множество жизней.

Золотая кровь подходит для переливания всем группам, однако обладателям нулевого резус-фактора, подходит только их вид. Обычные группы маркируют Rh+ или Rh-, но из-за отсутствия резуса ее кодируют как Rhnull.

Ученые считают золотую кровь самой древней. Ее носители склонны к развитию гемолитической анемии из-за чрезмерной хрупкости эритроцитов.

Ранее медики констатировали, что вероятность образования злокачественных опухолей выше у обладателей второй и четвертой групп крови. На развитие онкологических заболеваний влияет не только группа крови, но и от привычки человека.