Президент Аргентины похвалил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 15 апреля. Аргентинский президент Альберто Фернандес признался, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» помогла ему легко перенести COVID-19.

Фернандеса привили от коронавируса «Спутником V». В начале апреля он сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Врачи назвали состояние его здоровья стабильным. Медики недавно сообщили, что аргентинский лидер готов вернуться к работе. Приступить к своим обязанностям он может с 15 апреля.

«Я смог хорошо перенести (заболевание) благодаря вакцине, что я получил», — подчеркнул президент в своем обращении к гражданам.

Власти Словении ранее разрешили вакцинированным «Спутником V» въезжать в страну без десятидневного карантина. При себе нужно иметь свидетельство о прививке на словенском или английском языках.