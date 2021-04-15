Советский Ил-2 стал «лицом» крупнейшего китайского производителя гаджетов

Пекин, 15 апреля. Крупнейшая китайская корпорация, производящая гаджеты, выпустила плакат с советским легендарным штурмовиком Ил-2. Он стал символом противостояния в торговой войне с США.

На плакате китайской компании самолет Ил-2 был изрешечен пулями. Снизу авторы оставили подписи: «Без шрамов кожа не огрубеет» и «Героям всегда доставались невзгоды». Такой «ответный удар» в торговой войне США и Китая маркетологи выбрали неслучайно — советский штурмовик времен Второй мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Ильюшина, был символом стойкости. Конструкторы даже прозвали воздушное судно «летающим танком», а пилоты-истребители люфтваффе — «бетонным самолетом». Кроме того, Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации: всего было выпущено более 36 тысяч штук, передает РЕН ТВ.

По утверждению российских историков, солдаты вермахта называли его «чумой» или «черной смертью». А из-за высокого риска применения Ил-2, звание Героя Советского Союза присваивалось пилотам уже после 10 боевых вылетов. Первый борт поднялся в небо еще до Великой Отечественной войны — в декабре 1940 года. Его разработка стала ответом на пикирующий бомбардировщик U-87 Stuka, который считался лучшим в немецкой авиации.

Благодаря двум пушкам, двум пулеметам, бомбам и реактивным ракетам, которыми оснащали «Катюши», штурмовик получил прозвище «летающий танк». Из-за высокой огневой мощи Ил-2 отправляли на рискованные задания: подрыв мостов, уничтожение батальонов вражеской пехоты и даже подрыв танков. Несмотря на высокий риск, пилоты боевых машин почти всегда возвращались целыми и невредимыми, даже если машина получила множественные пробоины. Дыры от пуль латали, и штурмовик снова отправлялся в бой.

Ранее специалисты Балтфлота решили «вдохнуть новую жизнь» в еще одну легенду Великой Отечественной Войны — танк Т-34. Работники ремонтного подразделения Балтийского флота снимут с постамента, отремонтируют и подготовят танк Т-34 для его движения во главе колонны техники 9 Мая.