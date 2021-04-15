ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, 15 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 14 апреля совершили пять огневых провокаций на территории ДНР, нарушив второй пункт действующего соглашения о режиме прекращения огня.

Обстрелы зафиксированы на Горловском направлении и в районе населенного пункта Ясное. Вместе с тем в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка был поврежден жилой дом. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также украинские военные обстреляли пригород Донецка из минометов. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК), было выпущено не менее пяти снарядов.