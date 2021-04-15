Новые санкции США против России могут вступить в силу 15 апреля

Вашингтон, 15 апреля. Американские власти могут ввести очередные антироссийские санкции уже в четверг. Причиной стало якобы «вмешательство» Москвы в президентский выборы США, сообщает Bloomberg.

Новые ограничения затронут примерно десяток граждан РФ. Кроме того, под рестрикции могут попасть по меньшей мере 20 юридических лиц. В рамках санкционной политики, активно продвигаемой Вашингтоном против Москвы, также планируется высылка десяти российских дипломатов. При этом в Кремле не раз на официальном уровне опровергали обвинения американских властей во «вторжении» в выборный процесс.

Накануне глава Белого дома Джозеф Байден заявил о желании наладить с Россией предсказуемые и стабильные отношения. Демократ в ходе разговора с президентом Владимиром Путиным даже предложил собеседнику встретиться. Однако ввод санкций в очередной раз докажет неумение США соотносить слова с делом, прокомментировал возможные ограничения пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.