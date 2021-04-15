Блогер Соболев назвал секрет привлекательности Собчак

Москва, 15 апреля. Популярный видеоблогер Николай Соболев рассказал о своих впечатлениях от общения с телеведущей Ксенией Собчак.

В эфире YouTube-шоу Lovecast блогер сообщил Саше Спилберг, что у Собчак есть свойства характера, которые он редко встречал в девушках. Самым же сексуальным в образе телеведущей он назвал «безусловно, интеллект».

«Ксения Собчак — фаллическая женщина, как ей написали в комментариях. То есть женщина с мужскими качествами, с жестким внутренним стержнем. Поэтому они и вызывает интерес, как бы она ни была обсуждаема с негативной точки зрения», — подчеркнул он.

В частности, Соболев отметил, что не согласен с негативными оценками в адрес Собчак после ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. По мнению блогера, это был «интересный смелый шаг».

Скандальное интервью с Моховым вышло 22 марта. К этому моменту фильм Собчак посмотрели уже почти 6,3 млн раз. Картина вызвала нешуточные баталии. В частности, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил вовсе законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ. А адвокат Катя Гордон «прошлась» не только по теледиве, но и ее мужу Константину Богомолову, который, по ее словам, «превратился в отчаянного продавца гнилого мяса».

Комментируя нападки в свой адрес, Собчак заявила, что «мир сошел с ума», а люди не понимают, что из себя представляет профессия журналиста. По словам ведущей, ее фильм о Мохове — это важное исследование зла.