Британские ученые нашли способ прогнозировать развитие рака

Лондон, 15 апреля. Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге скопления клеток, которые определяют возможные места злокачественных новообразований. Такой прорыв может помочь в лечении рака.

Исследователи из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа вместе с фондом NHS Foundation Trust решили отыскать клетки, которые помогут прогнозировать развитие опухоли. Для эксперимента взяли образцы живой мозговой ткани 20 человек, которым провели операцию по удалению новообразования.

«Живая ткань человеческого мозга предлагает прекрасные возможности для изучения того, как опухоль реагирует на лечение. Ее изучение способно произвести революцию в онкологии и приблизить день, когда мы сможем лечить рак мозга», — говорится в статье Neuro-Oncology Advances.

В ходе изучения были обнаружены группы клеток, которые скапливались вокруг кровеносных сосудов. Эти участки могут быть рассадниками злокачественного прогрессирования, считают ученые.

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