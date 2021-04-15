Яму на дороге в Запорожье «отремонтировали» слепками человеческих челюстей

Запорожье, 15 апреля. Прогрессивные методы ремонта осваиваются на Бабурке в районе города Запорожье. Дыры в асфальте засыпали кучей стоматологических слепков челюстей из местной клиники.

Дорожную яму наполнили слепками, причем каждый из них подписан, на челюсти указано имя и фамилия владельца. Пользователи уже оценили «ремонт» в комментариях. Об этом сообщает местный Instagram-аккаунт.

«Зубная фея взялась за дороги», — написал подписчик. «Да, норм дорога там, зуб даю», — отметил местный житель. «То самое чувство, когда увидел дороги на Украине и отпала челюсть», — пошутил юзер. «Как тебе такое, Илон Маск», — добавил другой.

Теперь заделанные дыры напоминают кадры из фильма ужасов. Автор креативного метода ремонта неизвестен. Возможно, это сделали украинские чиновники, а может сотрудники ближайшей стоматологической клиники устали ездить по ямам и решили самостоятельно ликвидировать проблему.

Помимо «инновационных» методов ремонта, на Украине вызвал смех и уровень знания английского языка пресс-секретаря президента Незалежной Юлии Мендель. Пользователи Сети объяснили конфуз тем, что Мендель просто заговорила на новом «украинском английском» языке.